В Сирии замечены «Смерчи»

В Сети появились фотографии, на которых запечатлена российская реактивная система залпового огня «Смерч» в Сирии. Фотографии опубликованы в группе Military Zone в Facebook.



Военный аналитик Борис Рожин в своем Livejournal отмечает, что маркировка указывает на то, что машины на фото могут принадлежать, или быть приписанными какой-либо бригаде ВДВ, в частности, 31-й отдельной десантной штурмовой бригаде из Ульяновска, подразделения которой, по сообщениям СМИ, были переброшена весной в южные районы Сирии.

Также эксперт допускает, что машины могут быть приписаны 104-й бригаде ВДВ Сирии. Возможно, это был подарок для сирийцев по линии российских десантников.