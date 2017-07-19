Стало известно, почему Египет не признал крушение A321 терактом

Власти Египта не признают теракт причиной крушения самолёта А321, так как не хотят выплачивать компенсацию семьям жертв трагедии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к российско-египетским переговорам по авиабезопасности.



«Египетские власти до сих пор не возбудили уголовное дело по статье терроризм, расследование проходит как обычная авиакатастрофа. Это делается для того, чтобы не осуществлять выплаты семьям погибших, так как сразу будет понятно, что теракт стал возможен вследствие недоработки служб безопасности», — заявил источник.



Собеседник агентства отметил, что власти Египта планируют «вечно расследовать крушение», чтобы «никого не наказывать». Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с таким положением вещей. Следствие до сих пор не установило подозреваемых и их пособников.



31 октября 2015 года самолёт авиакомпании «Когалымавия» A321 разбился над Синайским полуостровом. На борту лайнера находились 224 человека, все они погибли. Трагедия стала самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе в истории мировой авиации. Россия причиной крушения назвала теракт и разорвала авиасообщение с Египтом до тех пор, пока Каир не обеспечит безопасность своих аэропортов. Согласно протоколу, который Москва предлагает подписать египетской стороне, в аэропортах Египта всегда должны присутствовать российские эксперты.