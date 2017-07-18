Зачем украинские националисты задерживают водителей «Яндекс. Такси»



Украинские националисты начали борьбу с « Яндекс . Такси». Таксистов, принимающих заявки через данный сервис, ловят «на живца» и угрожают, что внесут их данные в базу «Миротворец». Результаты своей деятельности радикалы выкладывают в интернет. Так, на одном из «видеоотчётов» видно, как двое молодых людей вызывают машину и заставляют испуганного водителя покаяться в сотрудничестве с российской компанией, а затем звонят в полицию и требуют от правоохранителей составить протокол. В «Яндекс. Такси» заявили, что массовых преследований перевозчиков не наблюдается. Однако в сети уже появилось три подобных видео. RT разбирался, кто стоит за акциями и чего в них больше — национализма или популизма.



На Украине радикалы начали борьбу с «Яндекс. Такси». Неизвестные широкой общественности националисты Сергей Вакула и Роман Доник работают по одной и той же схеме: вызывают такси через данный сервис, а затем заставляют водителей оправдываться на камеру.

Результаты своей деятельности этот дуэт выложил в интернет. Всего в сети опубликовано три подобных «репортажа». Одного из пойманных таксистов даже забрали для дачи показаний в Шевченковской райотдел полиции, но вскоре отпустили.



Задержанный таксист



«Случаи зафиксированы только в Киеве, в других крупных городах — Днепре, Харькове и Львове их не было», — сообщил RT водитель «Яндекс. Такси», который представился Романом.





Однако глава Свободного профсоюза «Автомобилист Украины» Сергей Кабанов ранее заявлял СМИ, что подобные общественные кампании против «Яндекс. Такси» были в своё время и во Львове — зимой, когда сервис только заходил на Украину.

Выйти из тени



Борцы с «Яндекс. Такси» попытались подогреть интерес к своим акциям в социальных сетях и заявили, что раздобыли базу клиентов российского сервиса.



«Самое замечательное, что один из таксистов завербованный Яндексом пошел на сотрудничество. Что и как делали с базой клиентов я не знаю, но вроде хакнули базу. Ну как вроде? Хакнули, но сейчас устанавливают личности тех, кто катался на «Яндекс. Такси». Не могу не поделиться новостью — сейчас разрабатывается формат, при котором возможно (!) все пользующиеся «Яндекс.Такси» будут попадать в базу Миротворца. Ну, это ж прямое пособничество оккупантам», — написал Доник на своей странице в facebook.



Сергей Вакула и вовсе призывает «не давать врагу зарабатывать на украинцах — влияние Кремля начнет ослабевать».



Поставщики продовольствия



Кто же такие Вакула и Доник? Малоизвестные на Украине националисты, которые занимаются поставками продовольствия бойцам ВСУ на Донбассе и принимают активное участие в громких стычках с бизнесом и депутатами. Так, Сергей Вакула был в рядах тех, кто выступил против работы Linos Café в самом центре Киева. Причина конфликта — нежелание официанта разговаривать с посетителем на украинском, что вылилось в масштабные акции протеста и едва не привело к столкновениям.



Харьковчанин Роман Доник прославился публикацией в сети фотографии простреленной под Авдеевкой ноги народного депутата от «Народного фронта» Евгения Дейдея.



Правоохрагительные органы не привлекли националистов к ответственности за их действия, поскольку за ними могут стоять влиятельные депутаты из представителей власти, пояснил RT источник в «Народном фронте».



«Это слишком большая проблема — вызывать таксиста, устраивать разборки и вызывать полицию. Они не занимались бы этим просто так», — отметил собеседник.



В поиске общего врага



Напомним, «Яндекс» и его приложения попали под санкции СНБО в середине мая этого года, после чего офис компании несколько раз проверяли, а её счета оказались заблокированными. «Яндекс» заявил об уходе из Украины, но «Яндекс.Такси» в стране остался.



«Все пользователи могут без проблем скачать приложение или обновить старое. Изменения заключаются только в том, что таксисты принимают оплату наличными, а также не выставляют шашечки и не вешают на автомобиль символику», — рассказали RT в «Яндекс.Такси».



В компании опровергли информацию о том, что база данных пользователей попала к националистам. Случаев нападения на таксистов было всего несколько.



Водитель сервиса «Яндекс. Такси» по имени Роман рассказал RT, что таксисты уже разработали внутренний пароль и в случае повторения подобной инициативы на защиту коллег приедут сразу несколько десятков машин.



Задержание перевозчиков и борьба с российскими сервисами — не более чем пиар, говорит источник RT в «Народном фронте».



«Он выгоден так называемому силовому блоку руководства страны, который нагнетает антироссийскую истерию. Как известно, ничто так не сплачивает людей, как общий враг», — отметил собеседник.



Законных поводов для привлечения к ответственности водителей за использование сервиса «Яндекс.Такси» нет, заявил RT глава крупной украинской юридической компании.



«Санкции против отдельных физических лиц за сотрудничество с российскими компаниями не применяются, таксисты могут задекларировать доход за этот год официально до 1 августа 2018 года», – сообщил он.