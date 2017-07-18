БЕРЛИН, 18 июля. / ТАСС /. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает целесообразным вернуться к восточной политике экс-канцлера Вилли Брандта (1969-1974 гг.). Об этом он заявил в интервью, которое было опубликовано во вторник на сайте немецкого журнала Focus.

"Я недавно был в Рейкьявике, именно там Рональд Рейган Михаил Горбачев [в 1986 году] вели многочасовые переговоры и договорились о разоружении, из этого договора мы черпаем выгоду и сейчас. Почему мы - вместо того, чтобы начинать новую гонку - не можем вновь попытаться начать процесс разоружения и контроля над вооружениями. Я выступаю за новую восточную политику и политику разрядки, несмотря на то, что в настоящее время многое говорит против".

Рассуждая на тему антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине, министр в очередной раз выступил за поэтапное снятие ограничительных мер с Москвы при прогрессе в реализации "Минска-2": "Правильным шагом было бы сокращать санкции шаг за шагом при наличии небольшого прогресса". В этом вопросе Россия должна оказать влияние на ополченцев, а США - на Украину, полагает Габриэль.

Германия начала предпринимать попытки сближения с ГДР, Советским Союзом, а также со странами Восточной Европы после прихода к власти Вилли Брандта. Именно при нем состоялась первая встреча руководства ФРГ и Западной Германии, был подписан Московский договор о признании послевоенных границ в Европе. Данные шаги, осуществлявшиеся под лозунгом "перемены через сближение", получили название "новая восточная политика".