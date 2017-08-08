Отряды запрещенного в РФ "Правого сектора" перемещаются в направлении юга Донбасса, где украинские силовики приведены в боевую готовность. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оперативного командования ДНР.

Отмечается, что колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также 28 грузовых автомобилей с националистами выдвинулись на мариупольском направлении.

"Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", - заявил представитель.

Отмечается, что командование ВСУ планирует применение имеющихся сил и средств для ликвидации радикалов, а затем обвинить в это силы ДНР.