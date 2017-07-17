В Сети появились фото результатов обстрела окрестностей Донецка

В группе «Типичный Донецк» в соцсети «ВКонтакте» опубликованы снимки горящего здания.

«Ул. Рыбалка, (снаряд) прилет 50 минут назад», - говорится в сообщении, а в комментариях уточняется, что речь идет о «поселке Северный».

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, украинская армия вечером нанесла удар по северной части Донецка. Указывается, что в Куйбышевском районе «в результате прямого попадания мины сгорел жилой дом», передает «Донецкое агентство новостей».

Кроме того, «пожар в частном доме отмечен также в селе Спартак, в северном пригороде столицы». Также был обстрелян район железнодорожного вокзала в Донецке.

Напомним, ВСУ также атаковали Старомихайловку на западе Донецка, погибла женщина, двое мужчин были ранены.