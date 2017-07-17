WSJ: на пути в ЕС Украине мешают Голландия и коррупция

Кроме того, этот саммит ознаменовал некоторую победу и для ЕС. К удивлению многих, пишет автор статьи, Брюсселю удалось удержать единый фронт в отношении своей политики в адрес Украины и России, несмотря на нестабильность в организации. «Однако за тёплыми словами всё же скрывалась тревога», — считает Саймон Никсон. Киев хотел, чтобы саммит завершился принятием совместного заявления, которое бы открыто поощряло стремление Украины стать членом ЕС. По словам журналиста, Брюссель также этого хотел, однако голландские власти воспротивились этому, опасаясь разжечь волнения в стране, отказавшей Украине в прошлом году на референдуме в ассоциации с ЕС.

Вместо этого Дональд Туск просто зачитал преамбулу к соглашению, в которой приветствовался «европейский выбор» Украины. Совет ЕС подчеркнул, что соглашение не предлагает Киеву членство в организации. Возможно, что в краткосрочной перспективе отказ ЕС предложить Украине членство ничего не значит, ведь обе стороны понимают, что пройдут годы, а то и десятилетия, прежде чем Украина будет готова вступить в ЕС. Тем временем Брюссель продолжит предоставлять Киеву техническую и финансовую помощь в евроинтеграции.

Однако отсутствие долгосрочной перспективы на членство в ЕС тревожит Киев: украинские власти пытаются провести реформы в стране, находясь в тяжёлом положении. Ведь Россия решительно настроена поднять цену программы реформ на Украине: она продолжает «дестабилизировать Донбасс» и повторяет кибератаки. Киев уверен, что цель Владимира Путина — сделать Украину «несостоявшимся государством», тем самым дестабилизировав весь ЕС.

Тем не менее, подчёркивает автор, Киев добился внушительных успехов: ему почти удалось сбалансировать бюджет и добиться падения инфляции на уровень ниже 10%. Наблюдается рост экономики страны, необходимые реформы наготове, хотя и сталкиваются с противостоянием со стороны могущественных украинских олигархов. Несмотря на то что Киев создал целых шесть институтов для борьбы с коррупцией, в стране нет антикоррупционного суда и пока что не было дел, которые бы привели к осуждению крупных фигур.

«Чтобы максимально увеличить шансы Киева на успех, Евросоюзу нужно найти способ понизить политическую стоимость украинских реформ», — советует автор и предсказывает, что Эстония, ныне председательствующая в Совете ЕС, попытается убедить лидеров Евросоюза расчистить для Киева путь в ЕС на следующем саммите, который состоится в ноябре.