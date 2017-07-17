Режиссёр фильма «Крым» прокомментировал ноту посольства Украины в адрес Белоруссии

Режиссёр фильма «Крым» Алексей Пиманов в беседе с RT прокомментировал ноту посольства Украины, направленную в МИД Белоруссии в связи с показом трейлера российского фильма в кинотеатрах Минска.

«С чем связан такой шум, я догадываюсь — с глупостью тех, кто эту ноту написал. Этот фильм соответствует всем законам России и общемировым законам. Для меня это (направление ноты. — RT) было неожиданностью, и я, если честно, посмеялся. Я не удивляюсь, потому что слово «Крым» для них, как красная тряпка для быка. Они не понимают одного — что сделали сейчас рекламу фильму, который принципиально не о том, о чём они думают», — пояснил Пиманов.

По словам режиссёра, некоторые украинцы уже пишут в соцсетях, что придётся ехать в Белоруссию и покупать билеты на фильм «Крым».

Картина повествует об отношениях девушки и молодого человека, друзья которых погибли на «майдане» и в Крыму. Слоган картины — «Любовь сильнее ненависти».

«Вот в этой ситуации как раз они мне говорят: «Я тебе запрещаю», а я им: «Любовь сильнее ненависти». Это мой ответ этим людям. Люди, которые это кино уже видели, плачут в конце. Фильм направлен не на то, чтобы кто-то кого-то ненавидел. Задача фильма была — рассказать, что не надо друг в друга стрелять, что надо друг друга любить. Может быть, они из-за этого так испугались — на уровне подсознания почувствовали, что кино про это, а не про войсковую операцию, которая была проведена в Крыму?» — заключил Пиманов.

При этом он отметил, что в фильме присутствуют отдельные фрагменты «войсковой операции» на полуострове.

Ранее посольство Украины направило в МИД Белоруссии ноту из-за показа трейлера фильма «Крым».