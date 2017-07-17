Посольство Украины допустило ошибку на фото в память о погибших при крушении МН17

Посольство Украины в Аргентине допустило ошибку на фотографии в память о погибших при крушении малайзийского Boeing-777 на юго-востоке страны в июле 2014 года.



На фотографии, которая размещена в сообщении в микроблоге украинского посольства в социальной сети Twitter, допущена ошибка в числе погибших — указано число 289. В результате трагедии погибли 298 человек.



Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 человек экипажа.

