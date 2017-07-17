Депутат Рабинович рассказал о репетиции «правосеками» нового Майдана в Киеве



«В день голосования по Добкину (о снятии неприкосновенности с депутата Михаила Добкина — прим. «Ленты.ру» ) очень организованные молодые люди с разных направлений пришли к Верховной Раде, и начались очень интересные вещи. Там был Шабунин и грузинские реформаторы, “Национальный корпус” Билецкого, еще какие-то люди, и главное — все были вместе. Они показали нам, как группа из 200-300 человек может полностью морально подавить парламент. Это выглядело, как хорошо срежиссированный военный переворот в нашей стране», — заявил Рабинович.

Он добавил, что акция у стен Рады показала, что на парламент «очень легко надавить».





Акция протеста у стен паралмента состоялась 13 июля, передает портал «Страна». Несколько сотен активистов запрещенных в России организаций «Правый сектор», УНА-УНСО , а также партии «Свобода», «Азов», РНС, «Народный контроль» требовали снятия неприкосновенности с депутата Михаила Добкина. Они заблокировали все выходы из парламента, а также бросали в сотрудников правоохранительных органов дымовые шашки и петарды.