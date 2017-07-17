Швед рассказал об участии Ляшко в штурме Мариуполя



Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко принимал участие в штурме Мариуполя в июне 2014 года. С таким заявлением выступил шведский снайпер Микаэль Скилт, участвовавший в боях в составе украинского батальона «Азов». Слова наёмника приводит издание «Народная правда».

«И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель, я понял только одно слово: «Сдавайтесь!». […] Потом мне сказали, что это орал Ляшко», - заявил Скилт.





Скилт добавил, что «сообщить врагу, когда ты его будешь атаковать, - это самое плохое, что можно придумать на войне». В 2015 году Следственный комитет России уже выступал с обвинениями в адрес Ляшко, занимавшего на тот момент пост заместителя командира батальона «Азов». Ему инкриминировали похищения и пытки жителя Мариуполя Дмитрия Чайковского. Изначально подразделение «Азов» было добровольческим, однако позднее его включили в состав Национальной гвардии Украины. В СМИ неоднократно сообщалось, что в «Азове» числится значительное количество ультраправых радикалов.

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.