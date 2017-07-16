Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Терезой Мэй попросил ее "исправить ситуацию" в стране таким образом, чтобы ему оказали "теплый прием". Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Газета сообщает, что в ее распоряжении оказалась расшифровка беседы лидеров стран. В ней, в частности, Трамп предупреждает, что не приедет в Британию, пока "люди не станут его любить".

"За последнее время у меня там не было положительного освещения [в СМИ]", - сказал президент США британскому премьеру.

На это Мэй ответила, что ее коллега наверняка знает, какая пресса в Британии. Трамп добавил, что хочет нанести официальный визит, однако не торопится. Также он призвал "повлиять" на СМИ, однако Мэй сказала, что не может диктовать журналистам, что и как освещать.

Американский президент заключил, что в Британию не приедет, пока не увидит, что британцы хотят этого визита.

Британское правительство не прокомментировало информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп отложит свой визит в Великобританию до 2018 года.