Клинцевич: отсутствие декларации саммита Украина - ЕС говорит о кризисе в их отношениях

"Да, от перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой Соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях",- сказал сенатор.

По его словам, заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина , что эта декларация является "ненужной бумажкой" - "это хорошая мина при плохой игре". "То, что Климкин назвал ненужной бумажкой, для ЕС есть устоявшийся годами ритуал, необходимость которого по итогам подобных мероприятий даже не обсуждается", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Ранее Климкин объяснил отсутствие совместной декларации после саммита Украина - ЕС неимением новых "важных" договоренностей, отметив, что это была бы еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже было сказано в Соглашении об ассоциации, не нужна.