Машин с украинскими номерами на восточных границах стран ЕС после введения "безвиза" стало больше. Не намного, но все-таки. А вот отношение к водителям и пассажирам этих машин стало хуже. И намного, свидетельствуют украинские автомобилисты.



Чего не сделаешь для улучшения собственного рейтинга. Усилия Петра Порошенко в этом вопросе пока успехом не увенчались. Народ его не ценит: тех, кто ему полностью доверяет, меньше 2 %, свидетельствуют опросы. Но украинский президент не опускает руки. И выдает на-гора мифы один другого краше. Очевидно, надеясь, что соотечественники в них все же поверят и оценят своего лидера за такие достижения. То скажет, что украинская армия одна из самых эффективных на континенте. Хорошо хоть не во Вселенной. То заявит, что одним из самых уважаемых и почитаемых документов в мире становится украинский паспорт. А все из-за введения безвизового режима. Где здесь логика, Петр Алексеевич не уточнил, да и искать ее дело безнадежное.

Для украинского президента первостепенную важность имеет само заявление, а поиском причинно-следственных связей пусть занимаются специалисты. Сами украинцы тоже особенно не вдаются в подробные исследования заявлений своего президента. У них и без того проблем хватает. Да и восторга от введения "безвиза" большинство из них не испытывают. Почти 72% украинцев использовать его преимущества не намерены, показал опрос общественного мнения, проведенный Институтом Горшенина. Причина до банального проста – денег нет. Те, кто решил все-таки съездить за границу, чаще всего на заработки,"безвиз" оценили. И остались не в особом восторге. Если авиатуристы разницы особой не заметили, то автомобилисты отметили значительное ухудшение отношения к ним со стороны пограничников. Особенно отличаются поляки и венгры. Досмотр одной машины с украинским номером могут проводить до часа. А могут вообще часами не выходить к путешественникам. В результате простоять на границе можно двенадцать часов. И это не предел. А еще недовольные очередью граждане соседней страны могут отверткой машину поцарапать или бампер оторвать. Подобные инциденты случались и до введения "безвиза", но теперь они стали системой. И о каком таком почитании украинского паспорта говорил Петр Порошенко? Хотя он же не об украинских автомобильных номерах рассуждал. Между паспортом и номером, действительно, большая разница.

