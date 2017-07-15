Николас Мадуро: Я похож на Саддама Хусейна

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с бывшим лидером Ирака Саддамом Хусейном. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я похож на Саддама Хусейна… живого Саддама Хусейна", - заявил Мадуро. Он был одет в пятнистую военную форму и красный десантный берет.

Хусейн был свергнут в апреле 2003 года после вторжения в Ирак войск коалиции во главе с США и Великобританией.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые антиправительственные протесты. В результате беспорядков уже погибли 90 человек.