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В Донбассе ранили депутата Верховной рады Украины
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В Донбассе ранили депутата фракции «Народный фронт» Верховной рады Украины Евгения Дейдея ранили в Донбассе. Об этом сообщили «112 Украине» в пресс-службе полка полиции специального назначения «Киев». По информации телеканала, у господина Дейдея «осколочное ранение от снаряда 82-го калибра в ногу», сейчас он в больнице и «нуждается в переливании крови».
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook написала, что, по предварительным данным, народный депутат был ранен около 18:00 мск во время боевых действий. Она отметила, что уголовное преступление предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт).
Напомним, операция Украины в Донбассе против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась в апреле 2014 года. Недавно украинские власти решили изменить стратегию на неподконтрольных территориях. В частности, разрабатываемый в президентской администрации законопроект предусматривает прекращение АТО и «мирную реинтеграцию» Донбасса.
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