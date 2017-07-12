Американский спецназ вошел в удерживаемую террористами ИГ* Ракку

По словам американского полковника Райана Диллона, представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*, военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа, "советуют, помогают и сопровождают" местные силы, передает агентство.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. В начале июля в коалиции сообщили, что СДС прорвали оборону боевиков в старом городе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.