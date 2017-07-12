Умерла актриса Ирина Бунина

В Киеве умерла известная советская актриса театра и кино Ирина Бунина . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на критика и журналиста Олега Вергелиса.

По словам Вергелиса, в последние годы Ирина болела. За это время она перенесла несколько сложных операций.

Ирина Бунина родилась в 1939 году в Магнитогорске Челябинской области. Училась в театральном училище имени Щукина. Играла в Московском академическом Театре им. Вахтангова. В 1960-х переехала в Киев, где продолжила играть в театре и сниматься в кино.

Ирина Бунина снялась более чем в сорока картинах. Она прославилась ролями в таких фильмах, как "Вечный зов", "День рождения Буржуя", "Возвращение Мухтара".