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Украина «испугалась» российских певцов
На Украине предложили запретить гастроли российских артистов, «угрожающих национальной безопасности страны». С инициативой выступила группа депутатов Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости.
«Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора», — говорится в законопроекте.
В чёрный список министерства культуры Украины входит порядка 140 человек. Киев обвиняет артистов в посещении Крыма без согласования своих поездок с украинскими властями. Среди артистов, которым запрещён въезд на Украину, Стас Пьеха, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков. В России регулярно проходят концерты украинских музыкантов. В частности, в последнее время на российской сцене выступили Вера Брежнева, певица Ёлка, Иван Дорн, певица Луна, певец Монатик и группа «Пятница». Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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