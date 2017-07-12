Эрдоган: ЕС тратит время Турции



Если Евросоюз объявит, что Турция не может быть принята в сообщество, для Турции это будет «утешительный» исход. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

«Если ЕС прямо скажет: «Мы не можем принять Турцию в Евросоюз» — это будет для нас утешительно. Затем мы перейдём к плану В и С. ЕС для нас не незаменим», — заявил Эрдоган ВВС.



Глава Турции также отметил, что Брюссель больше не приглашает Анкару на свои саммиты, и «тратит время» его страны.



Он подчеркнул, что большая часть граждан страны уже не хотят вступления в Евросоюз, так как считают, что подход Брюсселя неискренен.



Ранее Эрдоган пригрозил распрощаться с ЕС в случае отсутствия прогресса в переговорах.