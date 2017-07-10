Украинцы полюбили Россию

Граждане Украины стали лучше относиться к России. Об этом свидетельствуют результаты Киевского международного института социологии (КМИС) и российского «Левада-центра» . Об этом сообщает портал LIFE

Согласно социологическому опросу, положительно к России относятся 44% украинцев. Еще в феврале текущего года этот показатель равнялся 39%. Зимой прошлого года 47% граждан Украины выступали за закрытие украинско-российской границы. В настоящий момент число украинцев, поддерживающих эту идею, снизилось до 43%. Опрос проводился с 20 по 29 мая, в нём участвовали более 2 тысяч человек. Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после того, как Крым в марте 2014 года по результатам референдума вошёл в состав России.