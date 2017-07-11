Россиянин, задержанный пограничниками на Украине, оказался главой союза ВДВ Приднестровья Валерием Гратовым. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

По данным издания, Гратов «любит фотографироваться в военной форме» полковника, однако на ней нет знака за окончание военного училища и «песочных» наград за выслугу лет. «Что не мешало Гратову участвовать в различных патриотических мероприятиях. «Полковник» был всегда там, где что-то происходит. В том числе и на Донбассе», - отмечает газета.

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай сообщил «КП», что Гратов точно «не полковник российской армии». «Вокруг военных событий часто возникает масса странных людей, которые не всегда адекватны. Насколько мне доложили, некто Валерий Гратов отслужил сержантом срочную службу в рядах Советской Армии. Это на него произвело такое впечатление, что он сам себя «дотянул» до полковника. Даже стал сам раздавать награды и звания», - рассказал он, добавив, что на Украине «пытаются раздуть очередной скандал».

Накануне, 10 июля, официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что в начале июня на украинской границе задержали российского военного. По его словам, «российский полковник» якобы направлялся в Приднестровскую Молдавскую республику. Во время досмотра у мужчины якобы нашли «потайной карман <…> с установочными данными и телефонами первых лиц ПМР и людей с РФ, орден «Красная звезда», смартфон, флэш-носители информации». На Украине заявили, что Москва планировала сделать этого человека замминистра госбезопасности ПМР.