Порошенко заинтересован в снятии санкций с РФ

РИА Новости Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех в мире заинтересован в снятии западных санкций с России. В разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном он увязал санкции с окончанием кризиса на Донбассе, передает

«О санкциях мы также очень детально сегодня говорили и получили заверения, что пока не будут выполнены минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти», — сказал Порошенко по итогам встречи с Тиллерсоном, который находится сейчас с визитом в Киеве.

Порошенко сказал, что заинтересован в снятии санкций.

«Сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому», — сказал Порошенко.

Отметим, что экономические санкции ряда западных стран привели к бурному росту промышленности и сельского хозяйства в России и сделали страну более независимой от поставок импортной продукции.