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Гройсман обвинил Россию в гуманитарных проблемах на Украине

РФ обвинили в гуманитарных проблемах Украины
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что гуманитарные проблемы страны вызваны действиями России, передает "Интерфакс".
"Мы с вами решаем гуманитарные проблемы именно потому, что Россия решила не соблюдать никакие правила, не уважать суверенитет и развязать войну против демократического мира, в частности, против Украины", - сказал Гройсман на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем.
По его словам, 1,7 млн жителей Украины стали вынужденными переселенцами.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман вступил в спор с пенсионером из-за размера пенсии и трудового стажа.
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