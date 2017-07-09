ПА ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины



Участники пленарного заседания парламентской ассамблеи ОБСЕ проголосовали за резолюцию украинской делегации о восстановлении территориальной целостности Украины.

Как передаёт РИА Новости, российская делегация голосовала против принятия данной резолюции.



Ранее комитет ПА ОБСЕ принял проект резолюции о восстановлении суверенитета Украины.



Согласно документу, ассамблея «заявляет о своём полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах её признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».



Позднее власти Крыма прокомментировали соответствующее решение.



Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.