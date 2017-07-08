Польша отгородится от Украины забором

Польша планирует построить забор на границе с Белоруссией и Украиной длиной 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС).

Укринформ Соответствующие рекомендации даны экономическим комитетом при Совете министров Польши сообщила заместитель министра сельского хозяйства РП Ева Лех, сообщает

«У зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор», - отметила Лех.

По ее словам Лех, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составлять 100 млн злотых (27 млн долларов).

Вирус АЧС появился на территории Польши в феврале 2014 года, с тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек этой болезни и 380 случаев АЧС у диких кабанов. Больше всего случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах вблизи границы с Белоруссией.