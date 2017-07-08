В Киеве при взрыве газа в жилом доме погибла женщина, шестеро пострадали



Женщина скончалась в результате взрыва в трехэтажном доме в Киеве, еще шесть человек травмированы, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

Ранее она сообщила, что два человека пострадали в результате взрыва газа в субботу днем в жилом доме в Голосеевском районе Киева, обрушилось межэтажное перекрытие. Взрыв произошел неподалеку от станции метро "Голосеевская" возле гостиницы "Мир".



"Следователи начали уголовное производство по части второй статьи 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленным законодательством требований пожарной безопасности. К сожалению, от полученных телесных повреждений скончалась женщина, еще шестеро травмированы", — сообщила Блищик.



По ее данным, на месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции оказывают помощь местным жителям, опрашивают очевидцев.