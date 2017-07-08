США засылают на Украину нового «ястреба»

Бывший аналитик ЦРУ , бывший руководитель Института Джона Маккейна и один из наиболее видных американских «неоконов» Курт Волкер назначен спецпосланником главы Госдепа по Украине. Чем интересна эта фигура и будет ли успешна его миссия находить компромиссы в разрешении украинского кризиса? Госдепартамент США назначил спецпосланника по Украине. Им стал бывший американский постоянный представитель при НАТО , бывший аналитик ЦРУ Курт Волкер.

Формально должность спецпосланника по Украине создается впервые, но фактически Волкер становится преемником Виктории Нуланд. Бывшая замглавы госсекретаря по делам Европы и Евразии, не имея формальной должности «по Украине», запомнилась здесь отнюдь не только раздачей печенья на Майдане.

Волкер займется координацией усилий Госдепа по «урегулированию украинского конфликта». В частности, спецпосланнику Госдепа придется контактировать с помощником российского президента Владиславом Сурковым , с которым ранее общалась Нуланд.

В январе этого года Нуланд и несколько других видных представителей Госдепа ушли в отставку, не желая работать с администрацией Дональда Трампа . Все это время украинское направление в работе Госдепа по сути оставалось вакантным. В июне замглавы МИД РФ Григорий Карасин говорил, что Россия ждет нового представителя Вашингтона на переговорах по украинскому регулированию. «Это нам было обещано (назначение преемника Нуланд), но, к сожалению, пока никакой фамилии нет. Ждем», - сетовал дипломат.

Назначенец Вашингтона, которого «дождались» в Москве, обладает солидным и любопытным послужным списком.

Who is Mr. Volker

Спецпосланнику Госдепа 55 лет. Его фамилию иногда указывают неверно - «Уокер» (Walker), но правильное ее написание - Volker. Это, так же как и имя - Курт, указывает на немецкие корни нового представителя Госдепартемента.

До перехода на дипломатическую службу Волкер работал аналитиком в ЦРУ с 1986 по 1988 год.

В конце 1990-х годов стал первым секретарем миссии США в НАТО, а позже возглавил ее, находясь на этой должности с июля 2008 по май 2009 года.

С 2012 года Курт Волкер руководит Институтом Джона Маккейна (McCain Institute for International Leadership), образованным при государственном университете Аризоны, по инициативе и под руководство небезызвестного сенатора-«ястреба».

СМИ сообщали, что институт Маккейна принимал деньги от Джорджа Сороса , Ротшильдов, марокканской госкорпорации, иранских лоббистов из Национального Ирано-Американского Совета, Саудовской Аравии. Сам же Маккейн утверждал, что хоть институт назван в его честь, сам он «не имеет с ним ничего общего». Однако он был образован на деньги (около 9 млн долларов), которые остались после избирательной кампании Маккейна 2008 года.

Тиллерсон доставит спецпосланника в Киев

Будущие «клиенты» Волкера приветствовали его назначение. Это «немаловажный и своевременный шаг в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым», - написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

«Он хорошо знает Украину, был привлечен к украинским вопросам на протяжении последних полутора лет (по всей видимости, речь идет о лоббировании интересов Украины в США фирмой BGR Group). И он не последний человек в американском истеблишменте», - сказал агентству «Интерфакс» источник в дипломатических кругах.

Источник добавил, что Волкер уже вышел на контакт с украинской стороной и, скорее всего, прибудет в Киев вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который 9 июля посетит с визитом Киев.

Бэкграунд не располагает к содержательным переговорам

Эксперты, впрочем, не ожидают успехов от нового спецпосланника.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил: с учетом бэкграунда Волкера «более неподходящей кандидатуры для поиска компромисса найти было сложно».

«Госдеп назначает для поиска компромисса человека, который официально зарегистрирован как лоббист Украины. Получается как бы усиление украинской позиции в переговорном процессе. Все это совершенно не располагает к тому, чтобы с Волкером вели содержательные переговоры», - сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД

Тем не менее Погребинский подчеркнул: в конце концов важно, какую задачу перед Волкером поставит Дональд Трамп, «и он просто вынужден будет реализовывать эту задачу».

Но важны не только указания от президента США, но и реальная связь нового назначенца с определенными группами в Вашингтоне.

Институт, в котором работал Волкер, советовал Пентагону ударить по Сирии Что касается последнего места работы Волкера – Института Джона Маккейна, то как отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД американист Что касается последнего места работы Волкера – Института Джона Маккейна, то как отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД американист Виктор Олевич , эта структура связана с неоконсервативными группами во внешнеполитическом истеблишменте США.

«Неоконсерваторы» или «неоконы» - группа политиков и экспертов, отчасти связанная с «интервенционистским» крылом республиканской партии – задавала тон во внешней политике при Джордже Буше-младшем . Трамп находится в довольно сложных отношениях с кланом Бушей и с сенатором Маккейном, однако в последнее время риторика Трампа (например, по Ирану) начинает обретать сходство с агрессивной линией неоконов. Шаткое положение, в котором находится администрация Трампа, заставляет учитывать позицию этой влиятельной группы.

Собственно представители Института Маккейна занимают достаточно жесткую позицию по многим вопросам, отмечает Олевич. В частности, они лоббировали так и не состоявшийся осенью 2013 года удар американских вооруженных сил против Сирии.

«Назначение Курта Волкера, еще одного внешнеполитического «ястреба», достаточно логично укладывается в эту канву. Ожидать положительного импульса на украинском направлении от администрации Трампа не следует», - уверен политолог. Назначение Волкера на смену Нуланд говорит о том, что администрация Трампа не намерена «всерьез менять вектор действий по украинскому направлению», отмечает Олевич.