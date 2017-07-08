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США засылают на Украину нового «ястреба»
В Госдепе нашли замену Виктории Нуланд с ее «печеньками».
Бывший аналитик ЦРУ, бывший руководитель Института Джона Маккейна и один из наиболее видных американских «неоконов» Курт Волкер назначен спецпосланником главы Госдепа по Украине. Чем интересна эта фигура и будет ли успешна его миссия находить компромиссы в разрешении украинского кризиса? Госдепартамент США назначил спецпосланника по Украине. Им стал бывший американский постоянный представитель при НАТО, бывший аналитик ЦРУ Курт Волкер.
Формально должность спецпосланника по Украине создается впервые, но фактически Волкер становится преемником Виктории Нуланд. Бывшая замглавы госсекретаря по делам Европы и Евразии, не имея формальной должности «по Украине», запомнилась здесь отнюдь не только раздачей печенья на Майдане.
Волкер займется координацией усилий Госдепа по «урегулированию украинского конфликта». В частности, спецпосланнику Госдепа придется контактировать с помощником российского президента Владиславом Сурковым, с которым ранее общалась Нуланд.
В январе этого года Нуланд и несколько других видных представителей Госдепа ушли в отставку, не желая работать с администрацией Дональда Трампа. Все это время украинское направление в работе Госдепа по сути оставалось вакантным. В июне замглавы МИД РФ Григорий Карасин говорил, что Россия ждет нового представителя Вашингтона на переговорах по украинскому регулированию. «Это нам было обещано (назначение преемника Нуланд), но, к сожалению, пока никакой фамилии нет. Ждем», - сетовал дипломат.
Назначенец Вашингтона, которого «дождались» в Москве, обладает солидным и любопытным послужным списком.
Who is Mr. Volker
Спецпосланнику Госдепа 55 лет. Его фамилию иногда указывают неверно - «Уокер» (Walker), но правильное ее написание - Volker. Это, так же как и имя - Курт, указывает на немецкие корни нового представителя Госдепартемента.
До перехода на дипломатическую службу Волкер работал аналитиком в ЦРУ с 1986 по 1988 год.
В конце 1990-х годов стал первым секретарем миссии США в НАТО, а позже возглавил ее, находясь на этой должности с июля 2008 по май 2009 года.
Через два года перешел в вашингтонскую лоббистскую фирму BGR Group, связанную с Республиканской партией США. Именно к этой фирме обращался Петр Порошенко для продвижения своих интересов в администрации Дональда Трампа. Основатель фирмы Эд Роджерс, который в свое время работал зампомощника президента Джорджа Буша-старшего, был противником прихода Трампа к власти и одним из лидеров движения Never Trump, впрочем, его усилия оказались тщетными.
С 2012 года Курт Волкер руководит Институтом Джона Маккейна (McCain Institute for International Leadership), образованным при государственном университете Аризоны, по инициативе и под руководство небезызвестного сенатора-«ястреба».
СМИ сообщали, что институт Маккейна принимал деньги от Джорджа Сороса, Ротшильдов, марокканской госкорпорации, иранских лоббистов из Национального Ирано-Американского Совета, Саудовской Аравии. Сам же Маккейн утверждал, что хоть институт назван в его честь, сам он «не имеет с ним ничего общего». Однако он был образован на деньги (около 9 млн долларов), которые остались после избирательной кампании Маккейна 2008 года.
Тиллерсон доставит спецпосланника в Киев
Будущие «клиенты» Волкера приветствовали его назначение. Это «немаловажный и своевременный шаг в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым», - написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.
«Он хорошо знает Украину, был привлечен к украинским вопросам на протяжении последних полутора лет (по всей видимости, речь идет о лоббировании интересов Украины в США фирмой BGR Group). И он не последний человек в американском истеблишменте», - сказал агентству «Интерфакс» источник в дипломатических кругах.
Источник добавил, что Волкер уже вышел на контакт с украинской стороной и, скорее всего, прибудет в Киев вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который 9 июля посетит с визитом Киев.
Бэкграунд не располагает к содержательным переговорам
Эксперты, впрочем, не ожидают успехов от нового спецпосланника.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил: с учетом бэкграунда Волкера «более неподходящей кандидатуры для поиска компромисса найти было сложно».
«Госдеп назначает для поиска компромисса человека, который официально зарегистрирован как лоббист Украины. Получается как бы усиление украинской позиции в переговорном процессе. Все это совершенно не располагает к тому, чтобы с Волкером вели содержательные переговоры», - сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.
Тем не менее Погребинский подчеркнул: в конце концов важно, какую задачу перед Волкером поставит Дональд Трамп, «и он просто вынужден будет реализовывать эту задачу».
Но важны не только указания от президента США, но и реальная связь нового назначенца с определенными группами в Вашингтоне.
Институт, в котором работал Волкер, советовал Пентагону ударить по Сирии Что касается последнего места работы Волкера – Института Джона Маккейна, то как отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД американист Виктор Олевич, эта структура связана с неоконсервативными группами во внешнеполитическом истеблишменте США.
«Неоконсерваторы» или «неоконы» - группа политиков и экспертов, отчасти связанная с «интервенционистским» крылом республиканской партии – задавала тон во внешней политике при Джордже Буше-младшем. Трамп находится в довольно сложных отношениях с кланом Бушей и с сенатором Маккейном, однако в последнее время риторика Трампа (например, по Ирану) начинает обретать сходство с агрессивной линией неоконов. Шаткое положение, в котором находится администрация Трампа, заставляет учитывать позицию этой влиятельной группы.
Собственно представители Института Маккейна занимают достаточно жесткую позицию по многим вопросам, отмечает Олевич. В частности, они лоббировали так и не состоявшийся осенью 2013 года удар американских вооруженных сил против Сирии.
«Назначение Курта Волкера, еще одного внешнеполитического «ястреба», достаточно логично укладывается в эту канву. Ожидать положительного импульса на украинском направлении от администрации Трампа не следует», - уверен политолог. Назначение Волкера на смену Нуланд говорит о том, что администрация Трампа не намерена «всерьез менять вектор действий по украинскому направлению», отмечает Олевич.
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