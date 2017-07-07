«Для меня честь быть с вами»: Трамп сделал комплимент Путину

"Для меня честь быть с вами", — Дональд Трамп.

В первые три минуты встречи Путин и Трамп пожали друг другу руки. Их беседа проходит на полях саммита G20 в Гамбурге. Ранее политики общались исключительно по телефону. Темами их встречи стали гражданская война в Сирии, конфликт на Украине, ситуация на Корейском полуострове и двусторонние отношения. Переговоры ограничены по времени и продлятся около часа.

Ранее крепкое рукопожатие Путина и Трампа попало на видео. Многих людей волновал вопрос, как состоится знакомство двух лидеров, ведь с некоторыми главами государств рукопожатие превращалось в целое противостояние.