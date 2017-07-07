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Хакеры проникли в компьютерную сеть американских АЭС
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Хакеры взломали компьютерные сети десятка американских электростанций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
В Совете национальной безопасности США и министерстве внутренней безопасности информацию комментировать отказались. Тем временем эксперты заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства.
Известно только, что хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.
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