Трамп и Меркель провели переговоры в Гамбурге перед саммитом G-20

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на кануне саммита G-20 в Гамбурге обсудили ряд насущных тем, чтобы «координировать свои действия в ключевых областях».

Лидеры двух стран обсудили ряд внешнеполитических вопросов, включая включая активизацию реализации Минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и арабскими государствами, а также денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает официальный сайт Белого дома.