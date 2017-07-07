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ТК «Звезда»

Трамп и Меркель провели переговоры в Гамбурге перед саммитом G-20

Трамп и Меркель провели переговоры перед саммитом G-20
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на кануне саммита G-20 в Гамбурге обсудили ряд насущных тем, чтобы «координировать свои действия в ключевых областях».
Лидеры двух стран обсудили ряд внешнеполитических вопросов, включая включая активизацию реализации Минских соглашений, деэскалацию конфликта между Катаром и арабскими государствами, а также денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает официальный сайт Белого дома.
Ранее Ангела Меркель заявила, что не будет посредником между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите G20.
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