Трамп оконфузился в первый день на G20

Президент США Дональд Трамп оконфузился сразу же по прилете в Гамбург на саммит G20. Как выяснилось, он не успел забронировать номер ни в одном из высококлассных отелей города.

Сотрудники администрации Белого дома хотели забронировать Дональду Трампу место в элитном отеле Four Seasons, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на местное издание Hamburger Abendblatt. Однако американские чиновники слишком поздно занялись этим вопросом. Как выяснилось, все 156 номеров гостиницы были выкуплены делегатами из Саудовской Аравии.

Примечательно, что все другие гамбургские отели класса люкс также оказались полностью заняты на период проведения саммита – с 7 по 8 июля 2017 года. В частности, политики из России, Южной Кореи и Австралии заняли комнаты в гостинице Park Hyatt, делегаты из Вьетнама выкупили номера в отеле Reichshof, а представители КНР и Италии поселились в The Grand Elysee.

Ни в одном из этих отелей не осталось места для Дональда Трампа. Предполагается, что американский президент на время саммита поселится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его помощников разместят в комнатах генерального консульства США. Также вероятно, что глава Соединенных Штатов забронирует место в одном из элитных отелей Берлина, а на круглый стол он будет прилетать на вертолете.

Отметим, что саммит Большой двадцатки стал финальной точкой большого европейского турне, в которое неделю назад отправился Дональд Трамп. На протяжении всей поездки его сопровождала супруга Меланья.