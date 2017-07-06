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У украинцев начали отбирать квартиры за долги
Украинский Минюст прокомментировал конфискацию жилья у граждан страны, имеющих долги за коммунальные услуги. Об этом сообщает УНИАН.
В ведомстве заявили, что в первую очередь долг должен быть погашен за счет средств должника, а в случае отсутствия денег – за счет иного имущества.
По данным издания «Сегодня», украинцы задолжали за коммунальные услуги уже более 11 миллиардов гривен. Согласно проекту новой редакции закона «О ЖКУ», должникам придется помимо суммы долга оплачивать штраф за каждый день просрочки. В январе этого года украинцам за коммуналку насчитали 14,7 миллиарда гривен, а заплатили они всего 9,2 миллиарда. Больше всего долгов - за отопление и горячую воду.
Если задолженность превышает десять тысяч гривен, любой поставщик коммунальной услуги может подать в суд. Судья имеет право наложить арест на машину, квартиру или другое имущество и через исполнительную службу продать его в счет долга.
Так, 27-летний житель Луцка Александр Швейгер в прошлом году остался без жилья из-за долга в 50 тысяч гривен. Его двухкомнатную квартиру продали за 446 тысяч гривен, а оставшиеся после продажи деньги не возвращали несколько месяцев.
При этом действующее на Украине законодательство гарантирует защиту права человека на жилье. В частности, закон «Об исполнительном производстве» запрещает забирать единственное жилье должника и земельный участок, на котором оно расположено.
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