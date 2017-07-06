У украинцев начали отбирать квартиры за долги

Украинский Минюст прокомментировал конфискацию жилья у граждан страны, имеющих долги за коммунальные услуги. Об этом сообщает УНИАН.

В ведомстве заявили, что в первую очередь долг должен быть погашен за счет средств должника, а в случае отсутствия денег – за счет иного имущества.

По данным издания «Сегодня» , украинцы задолжали за коммунальные услуги уже более 11 миллиардов гривен. Согласно проекту новой редакции закона «О ЖКУ», должникам придется помимо суммы долга оплачивать штраф за каждый день просрочки. В январе этого года украинцам за коммуналку насчитали 14,7 миллиарда гривен, а заплатили они всего 9,2 миллиарда. Больше всего долгов - за отопление и горячую воду.

Если задолженность превышает десять тысяч гривен, любой поставщик коммунальной услуги может подать в суд. Судья имеет право наложить арест на машину, квартиру или другое имущество и через исполнительную службу продать его в счет долга.

Так, 27-летний житель Луцка Александр Швейгер в прошлом году остался без жилья из-за долга в 50 тысяч гривен. Его двухкомнатную квартиру продали за 446 тысяч гривен, а оставшиеся после продажи деньги не возвращали несколько месяцев.