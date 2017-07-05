"Я съем вашу печень у вас на глазах": президент Филиппин обратился к исламистам

Дутерте жестко высказался после того, как тела на берегу обнаружили тела двоих обезглавленных моряков.

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с экспрессивным обращением к исламистам, обезглавившим двоих вьетнамских моряков.

"Я съем вашу печень у вас на глазах. Только добавлю соль и уксус. Что вы пытаетесь доказать этим? Вы используете имя Бога и убиваете людей", - цитирует его слова RT.

Тела двоих моряков были найдены обезглавленными утром в среду. Как сообщает издание, погибших опознали как двоих из шести членов экипажа, похищенных с вьетнамского корабля в ноябре прошлого года.