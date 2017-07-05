НАТО нашло предлог для требований ограничить российский суверенитет

До начала совместных российско-белорусских учений Запад-2017 еще больше двух месяцев, но не проходит и дня, чтобы кто-нибудь из представителей стран НАТО не потребовал от Москвы и Минска «улучшения прозрачности» учений. Но что подразумевается под этим странным термином и чем ради него предстоит пожертвовать? Запад-2017 – это совместные стратегические учения (ССУ), которые проводятся в рамках Cоюзного государства России и Белоруссии раз в два года. В этот раз они запланированы на период с 14 по 20 сентября, ориентировочно в них примут участие до 13 тысяч военнослужащих. Первый этап пройдет на территории России, второй – заключительный – в Белоруссии, куда прибудут 3000 военнослужащих РФ и около 280 единиц техники.

Вокруг всего этого поднят такой шум, что даже голубей на Домской площади в Риге не слышно. Наиболее высокие ноты, как обычно в таких ситуациях, исходят от Польши и прибалтийских государств, которые чуть ли не в ежедневном режиме засылают в Минск политиков и дипломатов, миссия которых – оказать давление на белорусское руководство с неведомой целью. Неведомой, потому как отменить учения невозможно – они проводятся согласно совместному решению президентов двух стран от 2009 года. Да и с какой стати?

Литовская разведка (весьма активная в прессе) договорилась до того, что предупредила о «провокациях на литовско-белорусской границе» в ходе учений. Латвия провела контручения и готовит еще одни (участников – по пятьсот человек в каждом). А НАТО в целом требует от Москвы и Минска «повышения прозрачности» учений, но толком сформулировать технологический аспект этого «повышения» не может. И нужно понимать, что за рамками этой истерики действительно остаются вопросы взаимного военного доверия – наличие такой проблемы не отрицает никто.

Разумеется, Киев тоже вставил слово (и не одно). Так, украинский посол в Минске Игорь Кизим еще две недели назад стал требовать от Минска объявить о «замысле» учений, исходя из «норм ОБСЕ . Ссылался посол при этом почему-то на НАТО, которое заранее декларировало, что в период «Запада» будет защищать на территории Литвы и Польши так называемый «сувалкский коридор» (и напрасно, о чем газета ВЗГЛЯД уже писала).

Но вернемся к «прозрачности». Какие моменты НАТО требует от России уточнить? Где у России основные оборонительные системы? Где направление главного удара? Коды, пароли и авиачастоты? Не смешно.

Обычно описание учений носит абстрактный характер. В нашем случае целью заявлено «обеспечения безопасности Союзного государства, его готовности к отражению возможной агрессии, а также повышение слаженности органов военного управления, полевой и воздушной выучки соединений и воинских частей». Сценарный план тоже довольно абстрактен, за исключением транспортной составляющей. В любом случае, «отражение атаки потенциального противника» или «террористов» - это явно не объявление войны Литве и Польше. Разумеется, репетицию «захвата сувалкского коридора» силами трех тысяч десантников тоже никто устраивать не будет.

В то же время список полигонов, на которых будет проведены военные игры, известен и предоставлен в распоряжение посольств и наблюдателей от заинтересованных организаций, среди которых – НАТО. Кстати, Альянс просился на учения так, будто его туда не пускали.

В конечном итоге конкретизации странного термина «повышение прозрачности» Москва дождалась не от НАТО, а от ОБСЕ. Что-то более-менее внятное сформулировал лишь генсек организации Альберто Заньер, но при ближайшем рассмотрении это похоже на ультиматум, выполнение которого будет означать добровольное ограничение суверенитета РФ даже на собственной территории (о Белоруссии вообще никто не думает). Звучит это примерно так:

В условиях всех сложностей в Европе нам (здесь «нам» - это эвфемизм для ОБСЕ, но в контексте Завьер вежливо говорит о совместной безопасности ОБСЕ и РФ) надо добиться некоей «асимметричной стабильности». То есть, «симметрии холодной войны» больше нет, и надо найти новые «инструменты» для поддержания режима безопасности. Эти «инструменты» и должны «повысить прозрачность», которая в итоге приведет к миру и стабильности. «Инструменты» таковы.

Первое. «Могут быть введены ограничения в отношении проведения Россией военных учений вблизи границ некоторых соседних стран, таких как страны Прибалтики, и введены дополнительные инструменты, обеспечивающие прозрачность касательно «внезапных учений» и в других местах в обмен на предоставление информации и обеспечение прозрачности в отношении сил НАТО, развертывания его сил и средств, а также деятельности в том же регионе».

То есть, Россия как во времена Горбачева и Шеварднадзе должна добровольно наложить на себя обязательства не проводить учений на территории Западного и Северо-Западного округов (ровно такое решение тогда и было принято, и часть войск с европейской части СССР были спешно передислоцированы за Урал) в обмен на филькину грамоту от НАТО за подписью какого-нибудь польского кавалерийского полковника. Кроме того, практика «внезапных учений» отменяется: о них нужно будет заведомо уведомлять даже не собственное командование на местах, чтобы оно успело траву покрасить, а представителей НАТО (видимо, чтобы проснулись вовремя).

Второе. «Аналогичные меры могут быть приняты вокруг Калининградской области».

Тут – без комментариев (тем более, их уже давали ранее). Впрочем, почему бы в ответ не демилитаризировать всю Северную Польшу, Сувалкию и Мазовию, выведя оттуда всех, кто оружие может носить, включая егерей и полицейских? Это достаточно прозрачно?

Третье. «Система обмена информацией о военных передвижениях, охватывающая также военно-морские и воздушные объекты в определенных регионах, таких как Балтийское море и Черное море, может способствовать снижению напряженности и риска инцидентов».

В 2016 году Россия поддержала идею запретить полеты самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами. В свою очередь, НАТО уходило от предметного обсуждения инициативы по повышению авиационной безопасности в регионе. При этом в Альянсе еще пару лет назад создали сценарий блокирования акватории южной Балтики, один из которых даже предусматривает применение стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия. Терпеть подобное никто не будет. Попытки альянса изолировать Калининградскую область требуют адекватного и незамедлительного ответа.

Черное море уже имеет конкретный международный правовой статус, и появление там военных объектов, незадекларированных в конвенции Монтрё (например, американских эсминцев), действительно влечет за собой «риск инцидентов», в отличие от российских учений. Не надо туда соваться – не будет никаких инцидентов. Не потребуется даже новой «системы обмена информацией».

Четвертое. «Можно было бы внедрить систему взаимного наблюдения за соответствующими видами военной деятельности, даже если речь о небольшом масштабе».

«Небольшой масштаб» - это на уровне роты или взвода? То есть, любой российский младший командир должен согласовать, например, боевые стрельбы или иные «соответствующие виды военной деятельности» с наблюдателем от НАТО? В европейских странах и так есть проблемы с безработицей, а после такого увольнению подлежат все сотрудники военной разведки НАТО – за бессмысленностью их существования.

Наконец, пятое, как бы конструктивное. «Можно было бы внедрить механизм сотрудничества, предусматривающий немедленные консультации и совместные меры по деэскалации в случае военного инцидента или риска столкновений».

По сути это не имеет никакого отношения к военным учениям, к Западу-2017 – тем более. И главное: такие механизмы существовали до того, как НАТО в одностороннем порядке прервало все сотрудничество с Россией в военной сфере. Сейчас генсек НАТО Йенс Столтенберг сильно смягчил свою позицию (как раз в преддверии учений Запад-2017), взывая к работе в рамках совета Россия-НАТО, который сам же пару лет назад и похоронил. Ему идут навстречу. Но возрождению, к примеру, «горячих линий», которые действительно «повысят прозрачность», должно предшествовать восстановление дипломатического сотрудничества на этом уровне. Понятно, что мир уже не будет прежним, но общие принципы уменьшения рисков никто не отменял.

Прибалтийская паранойя и польский гонор – не повод, чтобы придумывать схемы, ограничивающие суверенитет РФ. На это в принципе никто не пойдет (удивительно, что Альберто Заньер, выступая в российской прессе с программным текстом, этого не понимал), но даже в теории это выглядит странно для самой Европы. Получается, что нечто, психически и идеологически нестабильное, может эффективно навязать крупнейшей в мире военной структуре свою параноидальную точку зрения, что неизбежно ухудшит и так непростую ситуацию в регионе. Как-то недальновидно.

В конечном счете, рискнем предположить, что никакого «увеличения прозрачности» в принципе не нужно. Сложившаяся система военной дипломатии четко определяет схему привлечения наблюдателей на учения в стране пребывания и даже дополнительные «десанты» заинтересованных лиц из третьих стран и организаций. Ничего нового к этому придумать невозможно, а некие «дополнительные меры» однозначно станут нарушением суверенитета страны пребывания.

Единственное понятное решение, которое напрашивается на данный момент, - изменение самой формы мышления по данному вопросу, но для НАТО это почти неразрешимая задача из-за «принципа солидарности». Он, конечно, благороден по сути, но на практике получается, что наиболее крайние точки зрения могут бесконечно долго и безнаказанно навязываться вполне адекватным людям. Впрочем, даже Столтенберг уже «сдает назад», хотя карьера норвежца целиком построена на подыгрывании общественному мнению и паратизитировании на навязчивых трендах. Система оказалась сильнее.