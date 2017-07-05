Кашпировский «воскрес» в США

Советский психотерапевт Анатолий Кашпировский , получивший известность в 1989 году благодаря передаче «Сеансы здоровья», уехал в США и занялся там «всемирной дистанционной коррекцией носа». Об этом сообщает «Комсомольская правда»

По данным газеты, он проводит встречи в нью-йоркской гостинице, где для этого отведен конференц-зал. Входные билеты продаются в отеле перед выступлением.

Помощник Кашпировского по имени Сергей рассказал «КП», что у психотерапевта сейчас «либо выступления, либо частные консультации» и «интерес к нему не угас». Он подчеркнул, что Россию Кашпировский покинул не навсегда, а уехал на время, так как в Штатах «его ждали иммигранты, давние поклонники и американцы».

По словам самого Кашпировского, 29 июня в Нью-Йорке он провел «беспрецедентную мировую дистанционную психологическую акцию». Речь идет о «всемирной дистанционной коррекции носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа».

«Фантастичность этой необычной акции заключается не только в моментальном (за три минуты) исправлении носа у тысяч людей, но и в абсолютном отсутствии при этом любых визуальных, аудио- и видеоконтактов со мной как с источником данного программирования», - подчеркнул он.