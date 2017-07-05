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Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
Фото: © REUTERS/Shannon Stapleton
Богатейший человек мира, основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag раскритиковал лидеров европейских государств, в частности руководство ФРГ, за излишнюю щедрость по отношению к беженцам из африканских стран. Об этом пишет Daily Mail.
«Чем более вы щедры, тем больше об этом говорят, что в свою очередь мотивирует все больше людей к тому, чтобы покинуть Африку», — считает миллиардер.
По его мнению, Германия не сможет принять всех желающих попасть в Европу. Также Гейтс отметил, что ЕС должен усложнить африканцам путь на европейский континент через существующие маршруты. В то же время основатель Microsoft похвалил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за решение продолжать тратить 0,7 процента ВВП на внешнюю помощь и призвал других европейских лидеров следовать этому примеру.
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