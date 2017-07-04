ВВС коалиции США нанесли удар по сирийской деревне, погибли мирные жители

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли аудар по деревне Кишкиш Зейанат на юге провинции Эль-Хасаке в Сирии, погибли девять мирных граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА.



"Самолеты так называемой коалиции под предлогом борьбы с ИГ* нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат в 15 километрах от города Шаддади. Погибли девять мирных жителей", — говорится в сообщении.



По данным агентства, на прошлой неделе самолеты коалиции во главе с США нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.



Агентство со ссылкой на собственные источники также сообщает, что коалиция 9 июня применила снаряды с белым фосфором, запрещенные международной конвенцией, в пригороде Ракки. Тогда жертвами стали 17 жителей.

