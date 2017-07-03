Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что противостояние в Донбассе закончится захватом украинской армией Москвы и разрушением Кремля. Об этом в понедельник, 3 июля, он написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас мы — потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой. Мы не остановимся на собственных границах, и выбив врага из украинской земли, нагоним и добьем его в собственной столице: Кремль будет уничтожен», — предрек Мосийчук.

Украинские парламентарии не первый раз обещают перенести боевые действия на территорию России. Так, 12 января депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия способна победить российскую и провести парад в центре Москвы. «Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместным. Все войны страны-агрессора должны заканчиваться в столице страны-агрессора», — говорил политик.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.