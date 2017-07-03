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Экс-глава Минобороны Украины призвал устроить теракты в России
Бывший украинский министр обороны Анатолий Гриценко предложил совершать теракты на территории России. Отрывок интервью Гриценко телеканалу «112 Украина» опубликовал YouTube-канал Polit Navigator.
По его мнению, если между Россией и Украиной настоящий конфликт, «а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве».
Так Гриценко прокомментировал подрыв автомобиля в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.
Народный депутат Украины, советник главы МВД страны Антон Геращенко после этого происшествия заявил, что в России «с 2016 года действует центр, цель которого - засылка киллеров и диверсантов на территорию Украины». По факту гибели Шаповала возбудили дело по статье о теракте. Его расследованием занялась Военная прокуратура Украины.
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