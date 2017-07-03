Экс-глава Минобороны Украины призвал устроить теракты в России

По его мнению, если между Россией и Украиной настоящий конфликт, «а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве».

Так Гриценко прокомментировал подрыв автомобиля в Соломенском районе Киева, в результате которого погиб офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.