Украинская «Стена» на границе с Россией достигла 400 км

«Стена» на границе Украины и России достигла 400 км.

За последние три года на строительство стены между Россией и Украиной потратили 622,5 млн гривен. Об этом сообщает «Телеканал 24», ссылаясь на замглавы Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка.

Он заявил, что за три года построено 400 км инженерно-фортификационных сооружений.

Также Серватюк добавил, что в 2015 и 2016 годах выделялось больше всего средств. Тогда, по его словам, было выделено 400 млн и 200 млн гривен соответственно. За первую половину 2017 года было потрачено лишь 22,5 млн гривен.

Как заявлял глава МВД Арсен Аваков , до конца года на проект «Стена» поступит 300 млн гривен.

Телеканал отмечает, что в Государственной аудиторской службе Украины заявили, что проверили расходование бюджетных средств на выполнение плана «Стена», но обнародовать эту информацию не могут, потому что на ней стоит гриф «секретно».