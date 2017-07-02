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Украинская «Стена» на границе с Россией достигла 400 км
«Стена» на границе Украины и России достигла 400 км.
За последние три года на строительство стены между Россией и Украиной потратили 622,5 млн гривен. Об этом сообщает «Телеканал 24», ссылаясь на замглавы Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка.
Он заявил, что за три года построено 400 км инженерно-фортификационных сооружений.
Также Серватюк добавил, что в 2015 и 2016 годах выделялось больше всего средств. Тогда, по его словам, было выделено 400 млн и 200 млн гривен соответственно. За первую половину 2017 года было потрачено лишь 22,5 млн гривен.
Как заявлял глава МВД Арсен Аваков, до конца года на проект «Стена» поступит 300 млн гривен.
Телеканал отмечает, что в Государственной аудиторской службе Украины заявили, что проверили расходование бюджетных средств на выполнение плана «Стена», но обнародовать эту информацию не могут, потому что на ней стоит гриф «секретно».
В 2014 году тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил о начале реализации проекта «Стена». Программой предусматривает возведение на границе России и Украины высокого забора.
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