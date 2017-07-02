Украинские моряки обязательно вернут Крым - Парубий

В день ВМС Украины председатель украинского парламента Андрей Парубий заявил, что морякам Украины суждено поднять желто-синие флаги над Крымом.

Председатель Верховной рады Андрей Парубий выразил уверенность в том, что украинские моряки смогут вернуть Крым. Об этом бывший комендант Евромайдана написал в поздравлении со днем ВМС Украины, размещенном на официальном сайте парламента.

«Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верны сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях украинская военно-морского флота в Крыму в 1918 году», - написал председатель Верховной рады.

Бывший комендант Евромайдана не впервые предается далеким от реальности грезам, связанным с Российской Федерацией и местом Украины в Европе. Ранее он заявлял, что только евроатлантические структуры коллективной безопасности являются действенным механизмом защиты национального суверенитета и территориальной целостности от «российской угрозы».