На улицах Киева появились плакаты с призывом отказаться от русского языка.

Как сообщает сайт НТВ.Ru, на нем изображен человек с языком, раскрашенным в триколор. Каждый цвет подписан. Например, белый – это "матюкливость, недоумство, дебилизм". Рядом с синей полосой написано "пьянство, сепаратизм, смерть". Красный цвет символизирует "агрессию, империализм, войну".

Сам плакат назван "Памяткой здоровья". На нем указано, что "российский язык — очень заразный".

"Достаточно попасть в среду инфицированных или получить вирус через СМИ. Инфекция легко распространяется среди молодежи", — пишут авторы рекламы.

Также они рекомендуют носителям русского языка пользоваться ополаскивателем для полости рта.