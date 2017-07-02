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В Киеве появились плакаты о "заразе российского языка"
На улицах Киева появились плакаты с призывом отказаться от русского языка.
Как сообщает сайт НТВ.Ru, на нем изображен человек с языком, раскрашенным в триколор. Каждый цвет подписан. Например, белый – это "матюкливость, недоумство, дебилизм". Рядом с синей полосой написано "пьянство, сепаратизм, смерть". Красный цвет символизирует "агрессию, империализм, войну".
Сам плакат назван "Памяткой здоровья". На нем указано, что "российский язык — очень заразный".
"Достаточно попасть в среду инфицированных или получить вирус через СМИ. Инфекция легко распространяется среди молодежи", — пишут авторы рекламы.
Также они рекомендуют носителям русского языка пользоваться ополаскивателем для полости рта.
В мае Верховная Рада приняла закон, обязывающий общенациональные украинские каналы 75% времени вести эфир на украинском языке. Президент Петр Порошенко закон обещал подписать.
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