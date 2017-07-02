Минобороны Украины осталось без боеприпасов - СМИ

Министерство обороны Украины проанализировало ситуацию с обеспечением национальных вооруженных сил боеприпасами. Для некоторых видов вооружения - она критическая. Об этом сообщает издание Зеркало недели , ссылаясь на документ №220/3650, который глава военного ведомства Незалежной Степан Полторак в мае этого года направил секретарю СНБО Александру Турчинову

К примеру серьезная проблема с обеспечением армии боеприпасами калибра 7,62 миллиметра к снайперским винтовкам. Не хватает калибра 12,7 к пулеметам ДШК и НСВТ, крупных калибров от 23 до 152 миллиметров для артиллерийских систем. Исчерпан лимит гранатометными выстрелами всех типов и калибров, подчеркивается в материале. Как отмечается, большинство экспортных поставок Киева за рубеж еще совсем недавно составляли боеприпасы .

Украина продавала в Малайзию, Индию и страны Африки миллионы патронов и снарядов разных калибров. Сейчас Украина не может производить взрывчатые веществ, гильзы, порох, снаряды и взрыватели . После того, как в Донбассе начались боевые действия, Донецкий казенный завод химических изделий и Химическое казенное объединение имени Г. Петровского остались на территории, неподконтрольной Киеву.