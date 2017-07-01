Украинская элита последовательно идет к визовому режиму с Россией. Причем целью Киева является не ограничение въезда россиян, а наоборот изоляция граждан Украины, считает политолог Александр Асафов.



Визовый режим и альтернативы





Верховной Раде выступают за введение визового режима с Россией тогда, когда страна к нему будет готова. Пока же депутата Рады Антон Геращенко советует альтернативный вариант - ввести регистрацию приезжих россиян на «специальных сайтах». По его словам, такой способ является «эффективным в борьбе с терроризмом и диверсиями». Иную альтернативу визовому режиму отстаивает секретарь СНБО Александр Турчинов , выступая за введение въезда по биометрическим паспортам.

«Украинская элита пытается изолировать внутри страны своих граждан, чтобы они не имели возможности ездить в Россию. Парубий с Турчиновым больше года продвигают эту идею, и сейчас она близка к реализации. Сначала Климкин заявлял, что вопрос можно считать решенным, необходимо лишь принять определенный законопроект. Для его принятия нужно собрать Раду, которая разъехалась по регионам до 14 июля. Но это будет последний день перед отпуском, поэтому никакой законопроект уже не пройдет.





Поэтому Турчинов и придумал компромиссную историю с биометрией, для внедрения которой решения Рады не нужно, достаточно рекомендации СНБО и решения правительства. Но и она его идея не прошла, так как пограничные пункты не оборудованы устройствами для съема биометрических данных. Предложение Геращенко из этой же серии. Киев в любом случае рано или поздно ограничит въезд, вопрос остается в механизме реализации», - комментирует ФБА «Экономика сегодня» политолог.

Инициатива исходит из уст Геращенко не случайно. Как отмечает Асафов, у него есть хороший продуктивный кейс - именно Геращенко в 2014 году стал организатором сайта «Миротворец», который используется украинской карательной системой для недопущения иностранных граждан на территорию Украины, публикует их персональные данные и оказывает давления на жителей страны или республик через обвинение в сепаратизме и измену родине.



Последствия визового режима



«Стратегической задачей Киева является максимальное изолирование граждан Украины от любой альтернативной информации, так как Киев активно продвигает идею о ведущейся с Россией войне. Тот же Турчинов уже предложил изменение статуса антитеррористической операции на военное положение.



Пока в Киеве пропагандируют войну, минимум 2,5 млн человек, пересекая границу, видят обратную ситуацию, и все усилия властей по созданию искусственного мифа рушатся. Киев пытается свалить все проблемы и беды на войну, а военным положением ограничить демократические права граждан, включая электоральные. Далее последует ограничение перемещения, цензура, блокирование новых российских сайтов и так далее»,- продолжает наш собеседник.





При этом Россия, в случае введения визового режима или иных ограничений на въезд со стороны Украины, с высокой долей вероятности ответит зеркальными мерами. По мнению Асафова, последствия для украинской стороны будут печальные, потому что компенсировать приток денег украинским домохозяйствам нечем, а в Евросоюзе устроиться на работу нельзя.

«В Киеве понимают такой расклад. Но они готовы идти на дальнейшие экономические потери ради выполнения политических целей. Киеву остается надеяться только на кредиты, поэтому уже сейчас свою экономику они затачивают под новые заимствования», - резюмирует эксперт.