Японские школьницы не смогут ходить на свидания за деньги

С 1 июля власти японской столицы запретили школьницам моложе 18 лет работать в сфере свиданий.

Как сообщают СМИ, многочисленные компании, предлагающие мужчинам отправиться на свидание со школьницами, не смогут принимать на работу девушек, которым еще не исполнилось 18 лет. Постановление об этом было принято в пятницу государственным законодательным собранием Токио.

Столичное полицейское управление отмечает, что данный запрет действует на территории Японии пока только в Токио. Его нарушителям грозит штраф в размере до 1 млн иен (около 9 тысяч долларов) или год тюремного заключения.