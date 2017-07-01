Украинские законодатели не признали Россию оккупантом

В законопроекте о реинтеграции Донбасса, представленном в Верховной раде Украины , Россия не признается оккупантом. Это важное заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Этот законопроект в Раду обещал представить президент Украины Петр Порошенко

Некоторые украинские партии многократно требовали от Киева признать Донбасс оккупированной Россией территорией, вопреки фактам и здравому смыслу. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, напоминает РИА Новости . Также Россия неоднократно подчеркивала, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса пока не был обнародован. При этом, по данным депутатов Рады, законопроект предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции".

Как пояснил Георгий Тука, в законопроекте используется термин "гибридная война", но Россия не признается оккупантом.

"После признания оккупации, нужно определить, кем оккупирована территория. Вооруженными силами России? Тогда мы должны объявить России войну... Объявление официальной войны Российской Федерации — это, во-первых, разрушение всех минских договоренностей, в том числе и введенных санкций на основе этих договоренностей", — пояснил украинский чиновник правовые последствия подобных действий со стороны депутатов Рады.

Так называемую "антитеррористическую операцию" Киев против жителей Донбасса начал в апреле 2014 года, после того как население Луганской и Донецкой народных республик не признали февральский государственный переворот на Украине. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Россия, Германия и Франция выступают гарантами выполнения минских договоренностей о деэскалации конфликта. Киев, Луганск и Донецк подписали три соглашения в Минске, однако Киев положения этих договоренностей исполнять отказывается, требуя поменять порядок выполнения согласованных пунктов. При этом санкциями за невыполнение Киевом минских соглашений наказывают именно Россию, а не Украину.