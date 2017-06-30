Украина может полностью запретить въезд россиянам

Россиянам могут полностью запретить въезд на Украину. С такой инициативой выступил глава политического департамента министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев . Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Своё заявление Макеев сделал во время пресс-конференции в Киеве. По словам чиновника, украинские власти в настоящее время рассматривают несколько вариантов ужесточения въезда для граждан России. Среди возможных вариантов – ужесточение правил въезда на Украину для некоторых категорий россиян и введение визового режима. Согласно социологическому опросу, проведённому фондом «Демократические инициативы», 51,4% граждан Украины не поддерживают идею отмены безвизового режима с Россией. В Москве в случае введения украинскими властями визового режима обещали ответить симметрично.