Захарченко протестировал пистолет производства ДНР

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко лично протестировал разработанный местными инженерами пистолет. Соответствующее видео размещено в YouTube на канале WarGonzo.

На ролике Захарченко, стреляющий из нового стрелкового оружия по мишеням, отмечает, что это «первые такие испытания». Глава ДНР также отметил, что новые пистолеты будут конкурировать с австрийскими Glock.

«Остальное все – военная тайна»,– добавил Захарченко.