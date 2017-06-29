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Захарченко протестировал пистолет производства ДНР
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко лично протестировал разработанный местными инженерами пистолет. Соответствующее видео размещено в YouTube на канале WarGonzo.
На ролике Захарченко, стреляющий из нового стрелкового оружия по мишеням, отмечает, что это «первые такие испытания». Глава ДНР также отметил, что новые пистолеты будут конкурировать с австрийскими Glock.
«Остальное все – военная тайна»,– добавил Захарченко.
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