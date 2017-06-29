Казначея Ватикана обвиняют в сексуальных преступлениях

Ватиканский рекордсмен Громкий скандал разразился в четверг вокруг кардинала Джорджа Пелла, самого высокопоставленного католика Австралии, контролирующего финансы Святейшего престола. Он вызван в суд по подозрению в сексуальном насилии. В полиции австралийского штата Виктория поясняют, что казначею инкриминируют неоднократные развратные действия в отношении несовершеннолетних. Пелл, однако, все обвинения отрицает. О пути кардинала в Ватикан и новом витке скандала, связывающего католическую церковь с педофилами, — в материале RT.

Австралийский кардинал Джордж Пелл стал самым старым подозреваемым в преступлениях сексуального характера в Ватикане. Пелл, которому сейчас 76 лет, является главным финансовым советником Папы Римского Франциска и самым высокопоставленным католиком Австралии. Он входит в список двухсот наиболее вероятных кандидатов на папский престол.

Между тем, Пелл пришёл в Ватикан с самых низов. Он вырос в городе Балларт в австралийском штате Виктория. С 1973 по 1983 годы был помощником священника в одном из приходов Балларта, спустя четыре года начал работать вспомогательным епископом Мельбурнской епархии, а в 1996 году занял должность архиепископа Мельбурна.

В 2001 году Пелл стал архиепископом Сиднея, а с 2014 переехал на службу в Ватикан. В Европе он известен своими консервативными взглядами в отношении абортов и гомосексуализма.

Неудавшаяся отставка Технически Пелл подал в отставку год назад, но папа Франциск её не принял. Как показали недавние события — напрасно.

В четверг заместитель комиссара полиции родного штата Пелла Виктория Шейн Паттон выступил с заявлением, в котором объявил о том, что Пелл вызван в Мельбурнский магистратский суд.

«Важно отметить, что ни одно из утверждений, которые были сделаны против кардинала Пелла, не было проверено в суде. Пелл, как и любой другой подсудимый, имеет право на надлежащий процесс», — добавил Паттон.

Пока известно лишь, что обвинения касаются нескольких преступлений в отношении нескольких человек, но никаких подробностей сторона обвинения больше не сообщила. Представители Пелла в ответном заявление отрицают какую-либо причастность кардинала к тому, в чем его обвиняют.

Игры в бассейне

С обвинениями в растлении несовершеннолетних Пелл сталкивается не в первый раз. В 2002 году его имя прозвучало в расследовании изнасилования двенадцатилетнего мальчика в 1961 году в летнем католическом лагере. Тогда Пелл ещё был семинаристом. Его причастность к противоправным действиям не доказали.

Также известно, что Пелл в 1970 проживал в одном доме со скандально известным в Австралии Джеральдом Ридсдейлом, который находится в заключении с 1993 года за сексуальную связь с десятками подростков. Сам Пелл утверждал, что ему ничего не было известно о наклонностях Ридслейла.

Насилие и подкуп В 2012 году в Австралии начала работать комиссия, которая занималась расследованием случаев насилия над детьми. Это правительственное начинание одобрил и Пелл, который стал одним из сотен священников, прошедшим через допросы комиссии. Сам Пелл не обвинялся в насилии, допросы касались его возможной информированности о таких случаях.

Ситуация приняла опасный для Пелла оборот, когда в 2015 году появилась информация о том, что кардинал может быть причастен к подкупу жертв насилия. А в феврале 2016 года тучи, которые долго сгущались над Пеллом, разразились тропическим ливнем: несколько бывших учеников одной из католических школ, в которой работал Пелл в конце семидесятых годов, вспомнили, как будущий кардинал домогался их во время игр в бассейне.

Позже обнаружилось, что школа уже фигурировала в сексуальных скандалах с участием католических священников и разгорались они как раз в период работы Пелла.

Общественный резонанс Кардинал отверг все обвинения — в ответ на приглашение комиссии на дачу показаний представители Пелла заявили, что кардинал стар, болен и может не выдержать долго перелёта, однако согласен дать показания в Риме.

После этого в Австралии началась кампания «Отправим Балларт в Рим» в ходе которой австралийцы собирали деньги на билет для возможных жертв Пелла, чтобы они могли присутствовать при его показаниях. Музыкант и комик Тим Минчин записал по этому поводу песню «Вернись домой», которая вошла в австралийские чарты.

Общественное внимание к делу принесло свои плоды: Пелл уже ответил, что обязательно приедет в Австралию и будет активно себя защищать.

Итальянский журналист Эмилиано Фиттипальди, который давно занимается разоблачением скандалов в католической церкви в интервью RT рассказал, что им были опубликованы оригинальные документы об участии Пелла в покрывании священников-педофилов. Фиттипальди утверждает, что Пелл «пытался купить молчание семей жертв, заплатив им очень небольшие суммы, около 30 тысяч евро, за преступления сексуального характера».

Череда скандалов Сексуальные скандалы, связанные с педофилией, давно не новость для Ватикана и даже стали элементом массовой культуры.

Публичная огласка вокруг таких инцидентов началась в начале 90-х годов и с тех пор затронула многие страны мира, включая США, Германию, Ирландию и ряд других государств. Только на родине Пелла за последние двадцать лет были осуждены более ста католических священников по обвинению в сексуальном насилии. О том, что 2% католических священников являются педофилами, заявлял даже папа Франциск.

Но ситуация по-прежнему далека от полной открытости. Об одном из ярких примеров рассказал RT Фиттипальди:

«В Италии разгорелся масштабный скандал вокруг Института Проволо в регионе Венето. В этом институте обучаются глухонемые дети, живут они там же вместе со священниками. В 2010 году в моем журнале «L´Espresso» было опубликовано заявление от лица 67 молодых людей, которые стали жертвами различного вида сексуального насилия: были выдвинуты обвинения 21 человеку. Но дело так и оставили, Ватикан этой истории поверить не захотел, компенсаций никому не выплачивали вплоть до недавнего времени».